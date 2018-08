4+1 | Какво спира руската икономика, НАСА срещу Елън Мъск и обърканата семейна политика в Китай

[Shutterstock]

Миналата година бизнесът със споделени велосипеди буквално завладя Китай. Оказа се обаче, че предлагането далеч надхвърля търсенето, което е икономическа рецепта за катастрофа. Резултатът – хиляди изоставени велосипеди, вижте в галерията на The Atlantic През 2015 г. Китайската комунистическа партия официално сложи край на дългогодишната си политика семействата да имат по едно дете. Но според The Economist заради реформата работодатели вече отказват да наемат жени.Науката слага край на един дългогодишен спор – според няколко проучвания първородните деца са по-умни от братята и сестрите си. Тhe Atlantic представя седем теории защо това е така. Вижте ги тук NASA публикува нов доклад, в който пише, че в момента заселването на Марс е практически невъзможно. Разбира се, това не се хареса на Илън Мъск, но фактите говорят по-силно от Twitter публикациите на предприемача. Разказва Quartz Името на Русия често се споменава заедно с думата "власт". Числата обаче показват, че икономически страната не не е по-напред от щата Тексас. Повече по темата чуйте в този епизод на The Indicator тук или долу: