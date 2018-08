4+1 | Кой е виновен за глобалното затопляне, как се прави пропаганда и пътят на Apple до оценката от 1 трлн. долара

[Shutterstock]

Нов доклад посочва, че за периода от индустриалната революция до сега близо половината от покачването на температурите може да бъде сведено до дейността на 90 компании. Кои са те вижте на този линк The New Yorker припомня за фотокнигата от 2014 г. на автора Дейвид Кинг The Commissioner Vanishes. Темата – как Съветският съюз заличава изпадналия в немилост Лев Троцки от историята. И не само него. Повече вижте тук Или вродено сме добри по математика, или не сме. Това е лъжата, която обичаме да си казваме, пише The Atlantic. Истината обаче е друга. Четете тук Тази седмица пазарната капитализация на Apple достигна 1 трлн. долара – първата борсово търгувана американска компания, която получава такава оценка от инвеститорите. FastCompany представя пътя на Apple, напомняйки свои статии за компанията от 1999 г. насам до днес.Свиването на озоновата дупка беше една от малкото позитивни истории, свързани с опазването на околната среда. Доскоро. Нови данни сочат, че свиването започва се забавя. Повече по темата чуйте в подкаста тук