4+1| Манията по здравословния начин на живот, защо е полезно да сме тъжни и нужно ли е да казваме всичко, което мислим

Експеримент, публикуван от списание Emotion, установява, че връзката между негативните мисли и лошото емоционално и физическо здраве е по-слаба при хората, които смятат отрицателните настроения за полезни. Разберете защо в текста на Quartz.

заетост, здраве, замърсяване и безопасност, затова и не са най-предпочитаните за живеене. По-малки градове като Пуна, Индоре и Чандигар са водещи по основни удобства. Повече вижте на този линк

Трябва ли всяка, дори и най-обидната реч, да бъде разрешена в университетите? И струва ли си да спорим с хора, с които съвсем не сме съгласни? Лекторите на TED разискват дебата за свободата на словото. Едни от гостите са скорошният дипломант Захари Лууд, политологът Джефри Хауърд, турската писателка Елиф Шафак и журналистът Джеймс Кирчик. Чуйте ги тук или долу:

Напоследък разбиранията за здравословен живот са станали фалшив антидот на страха от модерния живот и смъртта. Индустрията все по-често си служи неправилно с медицински термини и продава хранителни добавки на стойност 30 млрд. долара годишно. Оказва се, че тя все пак успява да изкриви медицинските разбирания, като създава безсмислени практики за лечение. Повече в текста на New York Times.Можем да се загубим в страшното количество информация, което ни залива в социалната мрежа, но не може да се отрече предимството на тези особени групи, в които шегите придобиват по-различен и дълбок смисъл. Една от най-идейните меме групи в момента е New Urbanist Memes for Transit-Oriented Teens (NUMTOT), където младите хора споделят любовта си към достъпния градски транспорт и градоустройството. Повече четете тук Последни проучвания показват, че липсата на щастливи емоции всъщност е полезно за психиката.Според Индекса за начин на живот в Индия за 2018 г., публикуван от правителството, големите градове като Делхи, Бангладеш и Ченай са по-назад в класацията по коефициенти като