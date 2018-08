4+1 | Защо поддръжниците на Тръмп го смятат за невинен, достатъчно добър индикатор ли е БВП и още

ЧЕТИРИ ИДЕИ ЗА ЧЕТЕНЕ

Добра новина за всеки, който с носталгия си спомня за по-простите времена и Windows 95 – софтуерният разработчик към Slack Феликс Рийзеберг е превърнал операционната система в приложение с размер 129 MB, което може да бъде изтеглено на всеки компютър. Повече по темата четете тук След години подобрение сега икономиката се забавя. Това засяга всички, включително обикновените потребители, които вече са започнали да се лишават от някои удоволствия. Разказва The New York Times (текстът може да е защитен с paywall).Текст на The Verge за хакера Иван Турчинов, който години наред продава непубликувани прессъобщения, до които се добира нелегално, на трейдъри по целия свят. Разбира се, в замяна получава част от печалбата.Дори след като бившият адвокат и бившият ръководител на предизборната кампания на Доналд Тръмп получиха присъди, изглежда, че привържениците на американския президент няма да му обърнат гръб. Журналистът Питър Байнарт има идея защо (текстът може да е защитен с paywall).Напоследък дискусията дали брутният вътрешен продукт (БВП) е достатъчно добър индикатор за състоянието на икономиката отново набра популярност. Според водещите на The Indicator е време за промяна. Подкаста чуйте тук или долу: