4+1 | Можем ли да сме щастливи в градовете, как НЕ се прави реклама и още

[Shutterstock]

Още миналата година започнаха да се появяват новини, че някои от ресторантите на готвача звезда Джейми Оливър затварят врати. Предлагаме ви интервю на Financial Times с Оливър, който обяснява за трудностите в бизнеса си и как успява да спаси труда на живота си. Вижте го тук Бизнесът е жаден за реклама и веригата за бързо хранене KFC е доказателство за това. С най-новата си кампания KFC обяви, че ще даде 11 хил. долара на първото дете, родено на 9 септември и носещо името Харланд – рождената дата и първото име на основателя на веригата. Разказва The Atlantic Ако се чудите къде да живеете, може би трябва да обмислите и опциите извън града. Към това сочат резултатите от ново проучване, според което хората, които живеят в предградията или на село, са по-щастливи. Повече по темата четете в CityLab "Свръхтуризъм" вече не е чужда дума за европейските градове, които всяка година привличат все повече и повече туристи. До известна степен този феномен се дължи на развитието на технологиите, различни социални мрежи и туристически платформи, пише New York Times В този епизод на Hidden Brain тема на разговор е познатият To Do лист, който хората използват както в личния живот, така и в професионален план, независимо дали са хирурзи, пилоти или счетоводители. Подкаста чуйте тук или долу: