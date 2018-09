4+1 | Как се промени рекламата на големите модни брандове, кога да стартираме собствен бизнес и още

[Shutterstock]

Не, не ви се струва. Рекламните кампании на брандовете за висша мода никога не са били по-смели и нестандартни от сега и за това има обяснение. Разбира се, то е свързано с новото поколение потребители и промяната в поведението им. Повече по темата четете в този текст на Forbes Говорейки за промяна, предлагаме този текст от дългогодишния и уважаван главен редактор на Guardian Алън Ръсбриджър. Заглавието е "Кой счупи новините" и можете да го прочетете тук Според група учени от University of the West of England пък може би е време за нов поглед върху пътя до работа. Според тях времето, прекарано в градския транспорт, трябва да бъде заплащано, тъй като обикновено тогава служителите отговарят на имейли или водят друга кореспонденция. Разказва New York Times Harvard Business Review разказва историите на няколко души, които са решили да започнат изцяло нова професия, и предлага няколко съвета как човек може да прецени дали е готов за тази стъпка. Текста вижте тук Хората смятат, че най-добрият за започване на собствен бизнес е, когато човек е млад. Според проучване, проведено от проф. Бен Джоунс, това не е точно така. Повече по темата чуйте в подкаста тук или долу: