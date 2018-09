4+1 | Защо Facebook блокира новини от местни медии и как изобилието от информация се оказа проблем

[Shutterstock]

Това, което днес се възприема като заливане с информация, всъщност не е нищо ново. В книгата си Too Much to Know Ан Блеър разказва как предишни поколения са се справяли със същия проблем. Повече по темата четете в 1843 Magazine CityLab обръща внимание на това как се е променила Европа от началото на века вследствие на миграцията, а картата в текста е дело на германския BBSR. Вижте ги на този линк Електрическите коли все още представляват малка част от автомобилния пазар в световен мащаб. В Норвегия обаче близо половината от продадените коли през юни са били електрически или хибриди. Разказва Световният икономически форум Заради постоянните обвинения в началото на годината Facebook заяви, че ще даде приоритет на малки местни медии. Оказва се обаче, че системата още не е безгрешна, пише Wired Днес измерваме всичко количествено – БВП, инфлация, естествен прираст. Но можем ли да се доверим на числата изцяло? На този въпрос отговарят гостите в този епизод на Ted Radio Hour. Чуйте ги тук