Топ 5 от "Капитал": Темите, които можете да прочетете само тук

За да напише своята книга How to Change Your Mind, уважаваният американски журналист и активист Майкъл Полан (автор на нашумялата книга "В защита на храната") тества върху себе си различни халюциногени и психотропни церемонии. Интервюта с хора, които имали този опит, запалили интереса му и след като изпробвал всичко това, Полан се усмихва: "Дали сега се страхувам по-малко от смъртта... Да, може би да." В същото време New York Times публикува заглавия като How LSD Saved One Woman’s Marriage. В платформи като Reddit се трупат истории за просветление чрез халюциногени, поръсени тук-там с някой ужасен "психотропен турист", който е прекарал най-кошмарната вечер в живота си и никога повече не би повторил. Какво значи всичко това? Побъркали ли са се учените и откъде се появи този интерес към психеделиците? Според Пол Остин, създателят на интернет страницата The Third Wave, основен лектор и едно от водещите имена по темата за психеделиците: "Първата вълна на интерес пъм психоактивните вещества е била в древността, когато са имали религиозно значение. Втората – през 50-те и 60-те, когато хората са ги използвали за забавление, без да знаят какво правят. Третата е сега – психеделиците отново заливат света, но през научен подход ."