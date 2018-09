4+1 | Starbucks отваря врати в Италия, все повече технология в event бизнеса и още

[Shutterstock]

Приложението Incentrip е част от проект на стойност 4.5 млн долара, с който американското енергийно министерство иска да улесни трафика в градовете. Функцията на Incentrip е сходна с тази на Google Maps, но приложението дава "точки", ако потребителят е избрал по-екологичния маршрут. Дали подобни тактики могат да променят облика на градовете, разказва CityLab Технологията направи конференциите и други корпоративни събития по-интересни от всякога, но това далеч не е всичко. The New York Times представя няколко нови приложения и услуги, които допълнително ще улеснят event отделите на всяка компания.Дълго време Италия отблъскваше Starbucks, но този месец първият филиал на кафе веригата отвори врати в Милано. Но гражданите имат какво да кажат срещу нашествието. Повече по темата четете в The Atlantic Както софтуерът, така и хардуерът на Google вече се утвърдиха като синоним на добрия дизайн. Предлагаме интервю с изпълнителния директор на компанията Сундар Пичай пред Fast Company , в което той обяснява повече за дизайнерската стратегия на компанията.Тема на този епизод на Hidden Brain e как градската среда се отразява на хората и дали завръщане към природата може да има позитивен ефект. Подкаста чуйте тук