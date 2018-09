4+1 | Готови ли сме за deepfake заплахата, какво ново при добавената реалност и още

[Shutterstock]

Като всяка друга сфера и технологията за създаване на т.нар. deepfake видеа напредва с всеки изминал ден. А това ще създаде нови проблеми, за които нито политиците, нито технологичните компании, нито пък гражданите са готови. Разказва CNN По-често обаче технологията се използва за добри цели. Като интериорния дизайн. Как производителите на мебели прилагат добавена реалност в услугите си разказва New York Times Quartz насочва вниманието към резултатите от новото проучване на Световната здравна организация. В него се казва, че мъжкото здраве е влошено в държави с по-ниско ниво на полово равноправие. Защо - четете тук Според авторите на книгата Building the Cycling City: The Dutch Blueprint for Urban Vitality карането на велосипед има положителен ефект както върху здравето, така и върху изграждането на общност. Може би и ние трябва да се поучим от холандците. Интервю с авторите в CityLab В този епизод на a16z водещите разговарят за всичко най-важно от новото портфолио продукти на Apple – с какво са по-добри новите модели iPhone, как компанията се позиционира в областта на медицинската технология и още. Чуйте тук или долу: