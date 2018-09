4+1 | Топ 10 на нововъзникващите технологии, плюсовете на финландското образование и още

[Shutterstock]

Привличането на американския куотърбек Колин Каперник като рекламно лице на Nike предизвика много повдигане на вежди – така компанията доброволно дистанцира консервативната част от публиката си. Според този текст трябва да се подготвим за още подобни кампании, защото вниманието на потребителите днес е ограничен ресурс, а традиционните методи за неговото спечелване вече са на изчерпване.Световният икономически форум представя десетте най-важни нововъзникващи технологии на годината. Вижте ги тук Четири месеца след като обяви, че ще добави приложение за срещи към портфолиото си, Facebook влезе и на този пазар с приложението Facebook Dating, което вече е активно в Колумбия. Разказва The Verge The Big Think представя десет плюса на финландската образователна система. Вижте ги на този линк Днешното предложение за подкаст е от Planet Money, а тема на разговор е психологическият ефект от икономическата криза. Гост в епизода е икономистът от университета "Бъркли" Улрик Малмендиер. Слушайте тук или долу: