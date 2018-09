4+1 | Разговор със създателя на Power Rangers, кои са най-добрите квартали в света и още

[Shutterstock]

Миналата седмица Amazon представи 70 нови продукта, които ще бъдат свързани с умната колонка Echo – сред тях стенен часовник и микровълнова печка. Така компанията ще продължи инвазията си в домовете на потребителите, а с това – и в данните им. Повече четете на този линк Днес стана ясно, че създателите на Instagram ще се оттеглят от управлението заради конфликт с изпълнителния директор на компанията собственик Марк Зукърбърг. Въпреки напускането на компанията за 8 години двамата предприемачи успяха да създадат история. Разказва New York Times (текстът може да е защитен с paywall).Близо година журналистът на Wired Стивън Леви интервюира бивши и настоящи служители на Apple, за да събере информация за легендарния кампус на компанията – Infinite Loop, в който се раждат идеи като iPod, iTunes и, разбира се, iPhone. Вижте тук Предлагаме ви класация на ТimeOut за най-добрите квартали в света. Класацията не е основана на това колко училища и детски градини има там, а на фактори като наличието на заведения или пък разнообразен нощен живот. Вижте тук Вчера излезе новият епизод на подкаста How I Built This с водещ Гай Раз. Изненадващо, този път гостът на предаването е от развлекателната индустрия – Хаим Сабан, създателят на култовите серии Power Rangers. Чуйте разговора тук или долу: