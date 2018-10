4+1 | Кои са телефоните с най-добър дизайн, защо да не копираме навиците на успешни хора и още

[Shutterstock]

Всеки от нас е чел текстовете, които описват навиците от ежедневието на успешни хора като Тим Кук, Илън Мъск или Стив Джобс. Но според The Economist има причина да не следваме техните житейски съвети. Вижте тук (текстът може да има paywall).180 млрд. евро. На тази сума се оценяват щетите, причинени от тероризма в Европа. Но за Близкия изток щетите далеч надхвърлят това. Текстът е от сайта на Световния икономически форум.Сигурно сте забелязали, че аргументи срещу "либералния ред" напоследък се чуват не само от администрацията на американския президент Доналд Тръмп. В атаката се включиха икономисти, социолози, политолози и историци от прогресивното ляво до консервативното дясно. Предлагаме ви анализ на темата от историка Робърт Кейган Всеки има любим дизайн на телефон, но FastCompany иска да намери най-добрите до момента. За целта изданието се е допитало до професионалисти от сферата, а крайния резултат вижте тук В новия епизод на How I Built This гост на предаването е Санди Лернер. Лернер е съоснователката на Cisco Systems, а след края на кариерата си в компанията утвърждава името си на успешен предприемач, стартирайки бизнес в изцяло нова сфера – козметиката. Разговорът с нея чуйте тук или долу: