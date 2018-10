4+1 | Компанията, която транспортира висша мода, как 3D принтирането помага в медицината и още

Macy’s Style Crew. Това е името на екипа служители на Macy’s, които работят и като brand ambassadors или посланици на марката в дигитални платформи като Instagram. Компанията не е единствената, която е съзряла маркетинговия потенциал на собствените си служители за бранда. Разказва The Atlantic Използвайки данни от компютърен томограф и ядрено-магнитен резонанс, ново поколение 3D принтери позволява на хирурзи да се подготвят с точен модел на органа, който ще бъде опериран. Повече четете на сайта на FastCompany Новата тенденция е тонът за социална промяна да се задава от милиардери филантропи. Според автора на книгата Winners Take All: The Elite Charade of Changing the World (2018) Ананд Гиридаредас истинската промяна няма да дойде от там. Интервю с него четете в CityLab Някои продукти не могат да се транспортират с FedEx. Като сватбената рокля на Меган Маркъл или костюма на Бионсе за шоуто в почивката между полувремената на SuperBowl. За компанията, която прави това, разказва New York Times Дори утвърдени имена в бизнеса могат да се провалят. Пример за това е американският гигант General Electric. Защо компанията все още не може да се отърси от последиците на финансовата криза чуйте в новия епизод на The Indicator тук или долу: