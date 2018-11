4+1 | Как блокчейн ще помогне на журналистиката, защо Google няма да има кампус в Берлин и още

[Shutterstock]

От всички места в Берлин Google пожела да построи германския си кампус в култовия квартал Кройцберг. И това беше голямата грешка на компанията. Срещу строежа се активизира голяма част от жителите на квартала, което доведе и до окончателното оттегляне на Google. Разказва CityLab Козметичната индустрия в световен мащаб се оценява на 445 млрд. долара. И докато това е добра новина за икономиката, еколози имат своите опасения – като например колко допринася индустрията за замърсяването. Затова все по-популярни стават брандове с отговорност към околната среда. Разказва FastCompany До 2020 г. социалната мрежа може да изглежда напълно различно от настоящия си вариант. Това пише The Atlantic , позовавайки се на разочароващите резултати на Facebook и нарастващото негативно отношение към мрежата в сегашния ѝ вид.Университетът в Куинсланд и Wildlife Conservation Society са направили интерактивна карта, която показва къде по света все още има дива природа. Едно от интересните (и тъжни) открития е, че 70% от оставащата дива природа се намират на територията на пет държави.Блокчейн технологията има потенциала да ни даде по-независима и качествена журналистика. Това е причината двете водещи на успешния подкаст Note to Self да оттеглят от предаването и да започнат свое на блокчейн базираната платформа за журналистика Civil. Повече по темата чуйте тук