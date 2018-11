Топ 5 от "Капитал": Темите, които можете да прочетете само тук

© Надежда Чипева

Това припомняне се налага от факта, че срещу сегашния коалиционен партньор на ГЕРБ - "Обединените патриоти", тече подобна хибридна атака, в чиято основа отново е ДПС.

Има поне няколко причини да запомните името Добрин Иванов. Първата е, че той разполага с много пари - притежава компания за търговия с оръжие с над 100 млн. лв. оборот за 2017 г. и внушителна печалба при все че има само двама служители. А до 2016 г. въобще няма такива, но разходите му за персонал са 16 млн. лв. Втората е, че от повече от година е собственик на "Телевизия Европа", която като цяло държи доста проправителствена линия. И третата е, че в средата на 2017 г. той влезе в услуга на държавата при нейния опит да действа като корпоративен рейдър и да превземе контрола над "Дунарит". Дружеството на Иванов "Дипи" се оказа посредник във верига цесии, чрез които вземане за близо 47 млн. лв. от оръжейния завод премина от офшорка, свързвана с Делян Пеевски, през фалиралата КТБ, за да достигне до Държавната консолидационна компания, която по план трябваше да извърши национализацията.Планът не сработи, но по всичко личи, че времето за услуги не е свършило. Именно благодарение на тази последна сделка сега през компанията на Иванов имоти от КТБ непрозрачно и при неясно каква оценка се озовават с неясен дубайски собственик, който косвено може да се свърже с Пеевски Плаща ли "Булгаргаз" тайно повече за руския газ? Така накратко може да се формулира въпросът, който през последните дни доведе до поредната енергийна истерия в България. Тя беше предизвикана от публикуваните на 18 октомври данни от Европейската комисия, според които цените за руския газ за България са значително по-високи от одобрените от Комисията за енергийно и водно регулиране. Информацията на ЕК (която всъщност идва от Националния статистически институт) показва, че през второто тримесечие на 2018 г. седем държави от ЕС купуват по-евтино руски газ от България. Конкретната цена, която ЕК приема за България, е 19.92 евро/МВтч. Според "Булгаргаз" това обаче не е така и цената за страната е 17.81 евро/МВтч. Държавната компания твърди, че плаща на "Газпром Експорт" една от най-ниските цени в Европа.Разликата е близо 15%, което е доста съществено разминаване. Данните на НСИ няма как да са коректни и затова не е нужен и чак толкова задълбочен анализ. Ако наистина цените на газа са реално по-високи от тези, на които дружеството продава в България (те са публични и определени от КЕВР), то "Булгаргаз" трябваше да трупа по над 25 млн. лева загуби на тримесечие. По този начин, за последната година, то вече щеше да е фалирало. Вместо това, за първото шестмесечие то е на печалба... Целия текст – тук "Помните ли изявленията колко по-лесно се работи с "Обединени патриоти", отколкото с Реформаторския блок? Вече звучат смешно... Първо им бях виновен аз, после целият Реформаторски блок, после Валери (Симеонов), скоро и останалите. А през цялото време, вече четири години, реалният партньор е ДПС... ГЕРБ ще управляват и задушават партньор след партньор (официалните, ДПС си е почти окей)", написа неотдавна във фейсбук Радан Кънев. Като лидер на ДСБ и участник в предишния мандат на Бойко Борисов той изпита политиката "разделяй и владей", с която ГЕРБ "обезврежда" коалиционния си партньор. Послушанието на една част от дясната коалиция беше купено с министерски постове, върху друга заваляха прокурорски проверки. Отказалите да влязат в схемата бяха елиминирани с операцията "исторически компромис", когато ДПС първо даде индикации, че ще подкрепи конституционните промени за съдебната власт, но в пленарната зала заедно с ГЕРБ гласуваха друг вариант. Това доведе до излизането на ДСБ в опозиция и до оставката на тогавашния правосъден министър Христо Иванов.Повече по темата четете тук Да направиш популярен бар в голям европейски град означава да успееш там, където много други са се провалили. Като едно такова място в София във времето се наложи създаденият преди близо 10 години One More Bar. Скритата в разкоша на големия двор къща на ул. "Шишман", е била семейна собственост на банкерската фамилия Губиделникови, в нея последните си години е изживявал земеделецът Никола Петков, по-късно пък е била използвана и за детска градина. Но не духът на аристократичната къща отличава бара от останалите заведения в София. Той притежава в много по-голяма степен силния и космополитен характер, присъщ на добрите и заведения в Европа. Нещо, което почти липсва като предлагане на българския пазар. Различен е и заради специфичната аудитория. За десет години One More Bar успя да събере на едно място активните градски хора, които го припознаха като своето пространство за срещи, събирания и разпускане от делничния стрес Във всеки американски дом има средно 300 000 вещи. Във Великобритания едно средностатистическо 10-годишно дете притежава 238 играчки, а играе едва с 12 от тях. Повечето американки притежават по 30 тоалета, като през 1930 г. са разполагали средно с девет. Доказано е, че през последните години в САЩ годишно се харчат повече пари за обувки, бижута и часовници, отколкото за образование. Всеки от нас губи приблизително 3860 часа от живота си в търсене на тикнати неизвестно къде в домакинството предмети.Домовете ни са пълни с вещи, които не ползваме, не помним, че имаме, или не знаем къде се намират. Нашият "боклук" може да се окаже ценност за някой друг. Ето защо, когато решим да се освободим от непотребните за нас вещи, добре е да помислим за вариант да ги дарим, разменим, продадем или дадем за рециклиране , вместо просто да ги изхвърлим в сивия контейнер.