4+1 | Следващото поколение може никога да не види коралов риф, плюсовете на безкешовите разплащания и още

Следващото поколение може никога да не види коралов риф. Така смята морският биолог Дейвид Обура, който от години следи постепенното влошаване на състоянието на кораловите рифове, причинено от промяната на климата. Повече по темата четете тук Точно това е на път да се случи в Кипър, пише Guardian . Причината е, че производителите на прочутото сирене халуми на острова едва посрещат нуждите на европейския пазар, а от скоро в сила е нов договор, който разрешава износа на млечни продукти към Китай."Мисля, значи съм." Макар Декарт да е прав, понякога е по-добре да "изключиш". Това твърди писателят Иън Лесли, позовавайки се на опита на Боб Дилън, Новак Джокович и няколко научни изследвания. Текста му за 1843 Magazine можете да прочетете тук В Швеция парите в обращение представляват по-малко от 1% от БВП. Всички останали разплащания се извършват по банков път. Как Швеция постигна това четете на този линк Този месец акциите на Apple поевтиняха сериозно заради слухове за спад в търсенето на новите модели iPhone. Какво притеснява инвеститорите чуйте в подкаста на Financial Times Behind the Money тук