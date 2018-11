4+1 | Защо Ford влезе на пазара на е-скутери, как Китай стана суперсила и още

[www.spin.app]

This водещият на предаването Гай Газ говори с основателя на Whole Foods Джон МакКей. Слушайте тук или долу:

Миналия месец председателят на борда на директорите на Nokia Ристо Сииласмаа публикува книгата Transforming Nokia: The Power of paranoid Optimism to Lead Through Colossal Change, в която разказва от първо лице за причините са провала на компанията. Повече четете в Economist . (текстът може да е защитен с paywall)Миналата седмица стана ясно, че Ford ще купи компанията за е-скутери Spin. Самата сделка е интересна, защото доскоро e-скутерите бяха запазена марка на технологичните компании от Силициевата долина. Но на пазара има нов играч Китай бележи такъв напредък, че икономическата мобилност там в пъти надхвърля тази в САЩ, пише New York Times. Защо вижте в интерактивната статия на сайта на изданието тук . (текстът може да е защитен с paywall)С наближаването на края на 2018 г. ви предлагаме класацията на Bloomberg Businessweek кои петима лидери да следим догодина. В нея влиза, разбира се, Елън Мъск. Кои са останалите четирима, вижте тук В този епизод на How I Built