4+1 | Кои са най-ефективните езици на света, новият магазин на Nike ще промени ритейл сектора и още

Английският може да е най-разпространеният чужд език на света, но това не го прави най-ефективния. В едно изречение на китайски или немски например се крие много повече информация. Кoи са най-ефективните езици на света четете в този текст на The Atlantic Производството на коледна украса в Китай е индустрия на стойност 5.6 млрд. долара. И производителите нямат намерение да оставят търговската война със САЩ да попречи на това. Повече по темата четете в Bloomberg Businessweek . (Текстът може да е защитен с paywall)Шест етажа и площ 68 хил. кв.м. Това са някои от спецификите на новия магазин на Nike в Ню Йорк. Но размерите на магазина не са единственото, което го отличава. С новата локация Nike иска да вкара повече "дигитално усещане" в пазаруването на място. Разказва Forbes Имат ли социалните мрежи негативен ефект върху психологичното здраве и до каква степен. Вижте в класацията на The Royal Institute of Public Health. (Текстът може да е защитен с paywall)Тази седмица беше арестуван главният изпълнителен директор на Nissan Motor Карлос Гон. Гон преодоля културните различия и географското разстояние между френската Renault и японската Nissan и превърна съюза в един от най-големите производители на автомобили в света. Но ще оцелее ли заветът му след ареста? Повече по темата слушайте в подкаста на Financial Times тук