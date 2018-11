4+1 | Зимна екипировка от рециклирана пластмаса, можем ли да се доверим на Alexa и още

[Shutterstock]

Производителят на зимна екипировка The North Face е поредната компания, която пусна линия продукти, произведени от отпадъчна пластмаса. Защо това е добра идея за този и други брандове разказваНовата цел на природозащитните организации е опазването на океаните и живота там. Според Световния икономически форум за това може да се приложи вече използвана тактика при защитата на сухоземните пространства - обявяването им за национални паркове. ЧететеРеволюцията на умните домашни асистенти едва сега започва. Много скоро Alexa и други подобни уреди могат да се превърнат в опасен източник на информация, пишеBrexit е проблем за ЕС. Но ако втора държава последва примера на Лондон, Брюксел ще се изправи пред невиждана до момента катастрофа. Ето защо, отношенията с Рим трябва да бъдат изгладени много скоро, пишеТози въпрос е тема на разговор в епизода на подкаста Today in Focus, продуциран от The Guardian. Слушайте