4+1 | Защо животът на бедните е по-скъп, за топящите се полюси и още

Колкото и парадоксално да звучи, бедните плащат повече за определени услуги от финансово стабилните индивиди. Причината за това е, че поради липса на достатъчен капитал бедните са в по-голяма опасност от превишаване на срокове и допълнителни такси. В същото време бедните са и по-рискови клиенти, което кара всякакви бизнеси - от кварталния магазин до доставчиците на финансови услуги - да регулират цените си, за да компенсират риска. Научете повече в The Economist. (Текстът може да е защитен от paywall.)Роалд Амундсен - първото човешко същество, стъпило на Южния полюс, завоюва тази необятна ледена пустош за човечеството само преди 108 години. Днес двата полюса са коренно различни отпреди един век. Учени предупреждават, че ледници, които държат гигантски количества лед стабилни, все повече ускоряват свличането си в океана. Негативните ефекти от подобно топене потенциално включват вдигане на морското равнище с няколко Гренландии. Прочете повече в The Atlantic.На пръв поглед Китай и Русия нямат много предпоставки за дълготрайно приятелство, особено при все по-разширяващата се икономическа бездна между двете държави. Въпреки опитите за сближаване през последното десетилетие търговията между двете държави остава под наложените цели, а взаимоотношенията - сравнително студени. Въпреки това светът може би трябва да се тревожи точно поради възможен алианс на базата на студен прагматизъм. Прочете повече в The Economist. (Текстът може да е защитен от paywall.)Spacewar! е съвсем проста игра на абсолютно допотопна машина, но е началото на световна индустрия за 140 милиарда долара. През 60-те години група студенти в MIT решават да разработят собствена игра и поставят началото на революция. Прочетете повече тук След като Майкъл Коен преди 2 години написа в Twitter, че Хилари Клинтън ще има време да мисли за грешките си в затворническа стая, страницата се обърна. Бившият адвокат на Тръмп си изпати от прекомерната лоялност и отива да мисли за грешките си в затвора за три години. Чуйте мислите на политически репортери и кореспондент от Белия дом в NPR Politics Podcast