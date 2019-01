4+1 | Защо "старите", а не милениълите ползват социалните мрежи най-много, отговорни ли са тех гигантите за потребителите си и още

[Pexels]

Американските потребители на средна възраст използват социалните медии с 40 минути повече на седмица от тези между 18 и 34 години. Причината за това е проста - на средна възраст хората имат много повече социални контакти - както семейни, така и професионални, тъй като тогава може да се очаква от повечето професионалисти да навлязат в средния и висш мениджмънт. Прочетете повече тук Регулатори и правителства в САЩ и ЕС все повече настояват социални гиганти като Facebook и Google да бъдат държани отговорни за публикациите в платформите им и изискват по-голям контрол над информацията. Това създава рискове за свободата на словото в мрежата, но също може да утвърди сегашните технологични гиганти като още по-големи монополисти - малките компании в сектора нямат ресурса да контролират потребителите си. Прочетете повече в The Economist. (Текстът може да е защитен от paywall.)През 2019 г. можем да очакваме продължаващо икономическо забавяне поради увеличаващите се лихви и дълги години стимулиране на икономиката с евтин дълг. В същото време това може да е годината, в която децентрализираните портфейли или блокчейн ще си извоюват конвеционална употреба и ще започне пазарна революция. Дроновете, чието пазарно използване се увеличи неимоверно през 2018 г., също ще продължат да пробиват. За тези и още пазарни прогнози за предстоящата година прочетете повече в The Inc.Първата седмица на януари е времето, в което се опитваме да започнем своите новогодишни революции, като една от най-популярните е повече упражнения и фитнес. Отдавна е известно на учените, че честите упражнения оказват позитивно влияние над паметта, като скорошни проучвания показват, че упражненията водят и до дълготрайна устойчивост на стрес и по-голяма интелектуална пластичност и адаптивност. Прочетете повече в The Scientist.В първите няколко години на XXI век артистът Пери Чен се опитва да намери финансиране за концерт в Ню Орлиънс, когато му хрумва следната идея: ами ако феновете можеха да финансират идеи, преди въобще да са се превърнали в истински проекти? Идеята тогава не проработва, но води до създаването на сайта Kickstarter и началото на модата за crowdfunding. Днес в Kickstarter фенове и ентусиасти финансират над 155 хил. проекти от всякакво естество. Чуйте подкаст с Чен в How I Built This.