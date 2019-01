4+1 | По-продуктивен ли е петчасовият работен ден, как доходите влияят върху теглото на децата и още

[Pexels]

Осемчасовият работен ден е измислен, когато по-голямата част от работещите са прекарвали дните си в тъмни и вредни за здравето фабрики. Реалността на модерния труд е съвсем друга, като модерният офис работник върши всяка от отделните си задачи много по-бързо, а в същото време седи на работа от 9 до 5 или до по-късно. Идеята за 5-6-часови работни дни като рецепта за допълнителна продуктивност и щастие се обсъжда от години, но журналист от Financial Times е решил емпирично да тества теорията. Прочете повече за опита му. (Статията може да е защитена с paywall.)Колкото по-добре е едно семейство финансово, толкова по-вероятно е децата в това семейство да са с нормално здравословно тегло. Колкото по-бедно е едно семейство, толкова по-вероятно е децата в него да страдат от затлъстяване. Причината за това е не само, че финансово стабилните семейства могат да си позволят да дадат по-голямо разнообразие от дейности на децата си, ами и в това, че нездравословният джънкфуд е навсякъде и е много по-евтин от качествената храна. Прочетете повече за разширяващата се разлика в теглото между децата на бедни и заможни в The Economist. (Статията може да е защитена с paywall.)Според най-нови данни световната раждаемост спада, като в повечето развити страни раждаемостта е под 2 деца на жена. Това тревожи много хора, които твърдят, че държавите рискуват депопулация, но е остаряло демографско виждане. Данните показват, че докато в държави като Нигер средната раждаемост е над 7 деца на жена, раждаемостта спада бавно дори в развиващия се свят, което означава, че животът на жените в тези държави бавно се подобрява, а оттам може би и бъдещата икономика на тези държави. Това е причина за празнуване, а не тревога. Прочетете повече в The Guardian.Сравнително лесно е да заменим еднократните найлонови пликове с платнени, както и да преминем на прясно мляко от картонени или стъклени контейнери - какво остава обаче за дезодорант, четки за зъби и други всекидневни предмети направени от пластмаса. Проследете историята и трудностите за Бетина Мейдмънт, която полага усилието да направи домакинството си изцяло независимо от пластмасови продукти. Прочетете повече в The Guardian.Еволюцията и технологиите са разрешили на човешката раса да манипулира средата около себе си. Главните продукти на бъдещето обаче няма да манипулират външната ни среда, колкото вътрешната - продуктите на 21 век ще бъдат тела и мозъци, интегрирани с все по-мощни информационни технологии, или поне така смята Ювал Харари, автор на "Хомо Деус: Кратка история на утрешния ден" и "Сапиенс: Кратка история на човечеството". Харари разговаря за съвсем близкото бъдеще, когато изкуствените интелекти и алгоритми на големите компании ще могат да правят по-добри и образовани решения за нашия живот от нас самите. Чуйте подкаста тук