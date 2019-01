Илюстрация Рекордни горещини обхванаха Австралия. Температурите в Аделаида достигнаха 47.7 º C. Сухото време и силните ветрове разпалиха над 50 горски пожара, а в няколко населени места беше наредена евакуация заради продължаващото разпространяване на огъня. Много животни са заплашени от прегряване и обезводняване, а част от местните жители се опитват да помогнат

Автор: MICHELE WHALL /via REUTERS