4+1 | За индустриализацията на интелекта, проблемът принципал-агент в политиката и бизнеса и още

[Pexels]

Ако третата индустриална революция се характеризира с индустриализацията на труда и прехвърлянето на голяма част от физическия човешки труд върху машини, посоката на четвъртата е от индустриализацията към интелекта. Финалният резултат би бил почти пълно излизане на продуктивния човешки елемент от повечето професии - въпрос, който прави осмислянето на пазара на труда на близкото бъдеще изключително важен. Прочетете повече в QZ.Класическият проблем принципал-агент си остава ненапълно разрешен, дали в политиката или на пазара. Кой държи стражите отговорни? Този въпрос важи с пълна сила за модерния бизнес свят. Как правиш един мениджър отговорен пред акционерите на едно дружество? Едно решение е разширение на заплатите на изпълнителните директори на големите компании - това обаче идва със своите проблеми. Прочетете повече в The Economist.Силициевата долина е обсебена от постенето като стратегия за допълнителна продуктивност. Джак Дорси, CEO-то на Twitter, не яде по 22 часа на ден, а понякога издържа и цял ден само на вода. Според лекарите подобни приключения се определят катo хранителни разстройства, но модите на богатите в Долината имат навика да добиват неоправдана популярност. Прочетете повече в The Atlantic.Зачестяват случаи, в които звезди и други известни хора в социалните медии казват на почитателите си да опитат даден продукт или да отидат на дадено събитие под формата на препоръка. Подобна публичност "няма цена". Освен че има - все по-често регулаторните агенции в САЩ проследяват връзките между инфлуенсърите по социалните медии и рекламата за дадени продукти и събития и задават въпроса: Етичен ли е този вид маркетинг? Прочете повече във Financial Times. (Текстът може да е защитен от paywall.)Най-вероятно непрекъснато създавате алтернативни развои на събитията в главата си, често дори без да осмислите това. В психологията подобни мисли се считат за "съпоставителни ситуации, противоречащи на реалността". Като си създава алтернативни ситуации и сценарии, мозъкът ни се учи от грешките и съставя условия при последвал проблем да се справим по-добре. Чуйте тук