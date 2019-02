[Pexels]

Apple планира да комбинира приложенията за iPhone, iPad и macOS в едно общо. Цeлтa нa инициaтивaтa c ĸoдoвo имe Маrzіраn e дo 2021 г. дa пoмoгнe нa paзpaбoтчицитe дa cъздaдaт eднo пpилoжeниe, ĸoeтo дa paбoти бeз съществени разлики и нa іРhоnе, и нa іРаd, и нa Мас. Какво означава това за потребителите можете да прочете в текста на The Verge.Оказва се, че в момента момичетата изпреварват момчетата по успех както в училище, така и в университета, а разликата между двата пола се увеличава. До шейсетте години на миналия век момчетата са прекарвали по-дълго време в училище от момичетата и е било по-вероятно да завършат университет. Сега тенденцията се обръща. Разказва The Economist (текстът може да е защитен от paywall).Криптообществото се опитва да се разграничи от либертарианското движение по принцип, но тази идеология е в сърцата и на много предприемачи от Силициевата долина. Но парите са обществено благо пар екселанс. Ето защо отхвърлянето на ролята на правителствата в сферата на парите звучи като фантазия. Историята на криптовалутите потвърждава това. Повече по темата прочетете тук. Много от хората, които владеят няколко езика, твърдят, че същността им се променя, когато говорят на различни езици – някои стават по-уверени, когато говорят на език, различен от родния им, други по-груби и т.н. Прочетете какви са психологическите причини това да се случва тук През 2005 г. Рагхурам Раджан заявява, че световната финансова система е изложена на риск от "катастрофално сриване". Много икономисти тогава отрекоха неговите твърдения. Дългогодишният управител на централната банка на Индия обаче сега вижда друга потенциална криза. Чуйте подробности в подкаста тук или долу: