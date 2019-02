Илюстрация Снимката "Солта на морето" (The Salt of the Sea) на Явор Мичев е избрана за най-добър кадър от фотограф от България в раздел "Любители" на конкурса Sony World Photography Awards за 2019 г. Българският победител бе обявен днес от Световната фотографска организация и Sony заедно с носителите на всички 62 национални награди и победителите в десетте категории от раздел "Любители".



Те ще продължат да се състезават за титлата "Любител фотограф на годината" и наградата от 5 хил. долара. Победителят ще бъде обявен заедно с победителите в категориите за "Професионалисти" на официална церемония в Лондон на 17 април.



Всички снимки могат да бъдат видени на www.worldphoto.org.

