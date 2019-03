"Бакхус" ще награди най-добрите барове в първия конкурс "Бар на годната"

Списание "Бакхус" организира на 30 март първото по рода си събитие "Бар на годината Бакхус" на 30 март в Sofia Event Center (мол "Парадайз"), на което ще бъдат наградени най-добрите коктейлни барове в страната.Събитието ще включва щандове на брандове от индустрията, коктейл-бар, обслужван от 10 от най-добрите барове в България, уиски стая, кът за храни, визуално шоу, DJ парти и джаз банда.В 18:00 часа на 30 март в Sofia Event Center организаторите ще посрещнат гостите на специално построен за събитието голям бар, който ще бъде обслужван от 10 от най-добрите бара в България. Всеки от тях ще представи по два авторски коктейла по време на събитието. Ето кои са и те:- Култура SpeakEasy бар, Варна;- "Пощата", Пловдив;- "Спутник";- By The Way;- One More Bar;- Public;- Tequila BAR Funky Monkey, Велико Търново;- Тhe HUB, Монтана;- 5L Speakeasy Bar- Lili Pham, СофияНа събитието ще има и специална уиски стая, домакин на която ще е първият уиски бар в София - "Бар Caldo". Там ще бъде представена селекция от над 50 вида висок клас бутикови уискита за любителите на чисти напитки, както и коктейли и още напитки на щандовете на ключови партньори за индустрия. Компания на питиетата ще правят типичните "finger foods" на щандовете на RedDevil и Томеко.Музиката, разбира се, ще съпътства цялото събитие, осигурена от група диджеи от Sofia Beats, както и нова инструментална формация с вокал, водена от тромбониста Вили Стоянов.По време на вечерта ще бъдат обявени официално най-добрите барове за изминалата година според списание "Бакхус" в 4 категории: "Коктейл бар", "Ресторант - бар", "Дебют" и "Бар на читателите".Конкурсът има за цел да постави основите на дългосрочна традиция с възможност за развитие и разрастване, споделят организаторите.Системата на оценяване е взаимствана и адаптирана от европейския конкурс MIXOLOGY BAR AWARDS. Ключов фактор е барът да има професионално авторско меню, качествена селекция от продукти, да се използват сезонни и пресни съставки. Важно е гостоприемството, отношението към клиента и постоянство в предлаганата услуга.Повечето барове спадат в основната категория "Коктейл бар", категорията "Ресторант-бар" все още не е силно застъпена, но е световен тренд с потенциал за разрастване и "Бакхус" иска да насърчи добрите примери в тази област. За категорията е важно ресторантът да има обособена бар зона, както и адекватно за концепцията на заведението коктейлно меню. В категория "Дебют" се отличават барове, които са направили силно впечатление на пазара и са отворили минимум 6 месеца от датата на конкурса. "Бар на читателите" е категория, в която широката публика ще гласува онлайн за любимия си бар - съвсем скоро на bacchus.bg/topНоминираните заведения ще бъдат обявени на 15 март на сайта bacchus.bg. Те ще бъдат оценени от специално жури от доказани професионалисти в бранша съвместно с екипа на "Бакхус" Финалистите са селектирани от журито и резултатите от анкета проведена сред 80 бармани, собственици на барове, вносители, дистрибутори и още професионалисти, тясно свързани с бранша.Събитието е с вход 20 лв с включена консумация, а билети и още информация може да намерите на bacchus.bg/top