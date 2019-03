4+1 | Парадоксите в европейската сигурност, за принципа на свободната енергия и още

Поради разминавания във военните капацитети и политически несъгласия Европа е почти безпомощна без САЩ. Какво става обаче, ако САЩ на Тръмп хипотетично напусне НАТО? Единият вариант е, че най-накрая ще се материализира европейска армия. Много по-вероятно обаче е да последва допълнителен разпад на европейската единност спрямо сигурността. Прочетете повече тук Карл Фристън е един от най-влиятелните невролози в света - моделите му за анализ на различните мозъчни центрове доведоха да революция в сферата и се ползват от 90% от практикуващите изследователи на мозъка. Фристън цели на най-просто ниво да обясни организационните принципи на живота - всички от едноклетъчните организми до хората се борят да ограничат свободната енергия, като активно нагласява предварителните си изводи. Прочетете повече тук Повечето хора постигат по-малко, отколкото са се надявали през живота си. Ако потърсите популярни цитати за провала, ще видите само позитивни съвети за това как това е просто важна стъпка към успеха. Реалният живот не е такъв - когато повечето хора се провалят в едно начинание или връзка, това е краят на историята. Провалът няма нужда от романтичност, а от истинска нормализация. Прочетете повече във Financial Times.През 1903 г. Елизабет Маги измисля настолната игра "Играта на хазяина". Маги патентова идеята, самоиздава играта и се опитва безуспешни да я продаде на компанията Parker Brothers през 1909 г. През 1932 г. изобретателят на Monopoly Чарлз Дароу отива на вечеря у приятели, където се играе "Играта на хазяина". В същата година Дароу отива при Parker Brothers и през 1935 г. публикуват играта Monopoly, която е почти идентична на първоначалната игра на Елизабет Маги. Прочетете повече тук След като куфарът на Джен Рубио се разпада на летището в ранната 2015 г., Рубио не успява да намери нов куфар, който е едновременно здрав, стилен и на достъпна цена. Затова Рубио създава собствена компания за куфари, наречена Away, и успява да събере над 2.5 млн. долара финансиране в първата година. Днес Away са продали над един милион куфара. Чуйте историята на Джен Рубио тук