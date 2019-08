4+1 | Когато чувствата заместват фактите в политиката, какво е влиянието на телефоните върху нас и още

[Pexels]

Телефонът се появява в живота на хората в края на 19-и век, а днес мобилните телефони са незаменима част от ежедневието ни. Те ни позволиха да бъдем достъпни на практика във всеки един момент, което ни накара да мислим, че трябва да сме на разположение във всяка ситуация. Прочетете повече по темата в текcта на The New York Times.Политическият икономист от Лондонския университет Уилям Дейвис документира в последната си книга борбата между разума и чувствата в политиката. Той твърди, че днешната политика – и в лявата част на политическия спектър, и в дясната, е прекалено емоционална. Разберете повече в текста на The Economist.Хуморът играе огромна роля в създаването на дълготрайни приятелски връзки, а стотици психолози са демонстрирали благоприятните му за здравето ефекти. Той обаче играе важна роля и на работното място. От една страна, всеки офис си има собствен почти граничещ с абсурда език и шеги. От друга, хуморът на място е силен ораторски инструмент, който може да фокусира вниманието на работещите, дори когато става дума за изключително скучни финансови презентации и безкрайно изреждане на цифри. Прочетете повече тук Понякога дори драматичните романтични филми нямат патоса на изскачащите известия, които получаваме, когато анулираме онлайн абонамент. Тази тактика е само една от многото, които търговците използват, за да манипулират потребителите. Екип от изследователи от Принстънския университет обобщава "измамните" техники на търговците, използвайки данни от над 11 хил. сайта за пазаруване. Разказва The Atlantic. Полярните експедиции бяха викторианският еквивалент на космическата надпревара. Световните сили се опитваха да бъдат първи, финансирайки операции в най-негостоприемните части на света като демонстрация на надмощието си над природата и една над друга. Тези експедиции може да служат като своеобразни уроци в съвременната космическа надпревара. Повече по темата чуйте тук