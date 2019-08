4+1 | Колко допринася всеки полет за топенето на ледниците, как социалните медии влияят на гласуването и още

[Shutterstock]

Земята и водните ресурси в света се експлоатират с "безпрецедентни темпове", предупреждава нов доклад на Организацията на обединените нации, а това в комбинация с климатичните промени ще окаже огромен натиск върху способността на човечеството да се изхранва. Прочетете повече по темата в текста на The New York Times.Търсенето на въздушни пътувания нараства по целия свят, като броят на пътниците най-вероятно ще се удвои през следващите 20 години. В същото време летенето има последици за околната среда - всеки пътник на трансатлантически полет например допринася за отделянето на един тон въглероден диоксид и други парникови газове, което от своя страна ускорява топенето на ледниците. Разберете повече тук Електрически скутери, тротинетки и велосипеди се превърнаха в неразделна част от всеки голям европейски град. Причината за това е постепенното оттегляне на автомобилите от центровете на европейските градове. В големите населени места мрежите за споделяне на природосъобразните превозни средства се разширяват, а наред с това общинските власти въвеждат забрани за автомобили, намаляват ограниченията за скоростта и заменят традиционните паркинги с велосипедни такива. Разказва The Economist .(Текстът може да е защитен от paywall.)Отпуската дава шанс на служителите да презаредят умствените си батерии. Смяната на средата, макар и за кратко, позволява избистряне на мислите. Oказва се, че точно както служителите се нуждаят от почивка от работното място, понякога компаниите също имат нужда от почивка от служителите си. Прочетете повече тук След референдума за Brexit стана ясно, че подвеждащите реклами във Facebook имат огромно влияние върху начина, по който хората гласуват. Последиците от този тип манипулация могат да са огромни. Как ни манипулират социалните мрежи - чуйте в подкаста тук