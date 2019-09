4+1 | Как Сибир се превърна в град на криптокопачи, колко е важен сънят и още

Сибир е пълен с изоставени фабрики, а освен това и климатът е естествен охладител за големи компютърни системи. Така че надали е изненадващо, че районът се е превърнал в огромно гнездо за криптоентустиасти, които го използват, за да копаят криптовалути в момент, в който самият процес на копаене става все по-скъп? Разказва репортаж на CoinDesk. През последните десетилетия в света няма истински голяма война, в която да са намесени новите технологии. За щастие. В случай обаче, че това някога се промени, войната няма да изглежда като нищо, което сме виждали досега - изкуственият интелект и роботите ще променят начина, по който се води война. В най-добрия случай няма да се стигне до такава. Какво обаче ще стане, ако надеждите не се изпълнят, разказва The Atlantic Как се става хакер милионер? Чрез киберпрестъпления? Може би, но има и други, далеч по-спокойни и най-вече законни начини. Вече все повече и компании, и правителства правят програми за откриване на слабости и бъгове в своите системи, а наградите за тези, които успяват да се справят с тях, се оказват необичайно големи. Forbes разказва за шестима хакери, които вече са милионери - без да са се възползвали от пробития от тях код Както и миналата година, Виена си остава най-добрият град за живеене - поне според статистическото звено на The Economist. Индексът включва 140 града и изследва 30 фактора в пет категории - стабилност, здравеопазване, култура, образование и инфраструктура. Виена отбелязва невероятните 99.1 точки от общо 100 възможни, като най-близкият до виенската столица град е Мелбърн. Какво още откри изследването на The Economist четете тук Матю Уокър е невролог и автор на книгата Why We Sleep. Уокър е обсебен от съня - защо спим, с какво ни помага той и какви са щетите от липсата на достатъчен сън. Отговорът е до голяма степен шокиращ: сънят няма една-единствена цел, а осигурява целия ритъм на живота ни - от него зависи и доброто ни настроение, и това какво помним, колко бързо учим и как преживяваме трудностите в живота. Гостува в Joe Rogan Experience