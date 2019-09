Какво се случи през седмицата

Сделки и проекти:



Българската верига Sport Depot ще открие свой магазин в Солун. Инвестицията в обекта заедно с ремонта е около 5 млн. лв., заяви за "Капитал" Красимир Цонов, основател и изпълнителен директор. Магазинът в Гърция е разположен на 2600 квадратни метра площ в Limani Center, който се намира на пристанището. В търговския обект ще се предлагат над 30 хил. артикула от около 150 световни марки, сред които Nike, Reebok, Puma, Under Armour, Vans, The North Face, Jack Wolfskin, Speedo. Заетите са около 35.



"Захарни заводи" - Горна Оряховица, инвестира над 1.6 млн. лв. в нова производствена линия за пакетиране на захар в хартиена опаковка. Оборудването е последно поколение и е произведено в Германия, съобщиха от компанията. Новата машина подобрява производителността на труда. Тя е с капацитет 105 пакета по един и 105 - по половин килограм за една минута и 32 пакета по пет килограма за една минута.



"Телерик Академия" и ScaleFocus започват IT обучение на хора без предишен опит. Образователната организация и IT-компанията обявиха за страрта на инициативите си в един и същи ден. Инициативата на "Телерик академия" ще бъде насочена към София, а на ScaleFocus – към Бургас. ScaleFocus Academy ще обучи безплатно 10 хил. специалисти за IT индустрията в следващите пет години, съобщиха от компанията.



Производителят на електрически автомобили Tesla обяви, че ще стартира застрахователна услуга. Първоначално тя ще е достъпна само на най-големия пазар на компанията за електрически автомобили – Калифорния, но се очаква да навлезе и в други американски щати. Застраховката ще е предназначена ексклузивно за собственици на автомобили на Tesla и компанията твърди, че ще е с до 30% по-евтина от предложенията на останалите застрахователи.