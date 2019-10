Какво се случи през седмицата

Офертата на технологичния конгломерат Naspers за придобиването на ръководената от Питър Дъфи британска компания за храна по домовете Just Eat срещу 5.7 млрд. евро беше отхвърлена. От изявление на Just Eat се разбира, че Naspers е направила три оферти, но никоя не е приета.



