Какво се случи през седмицата

Сделки и проекти



Корейската Hyundai Electric & Energy Systems Co. планира да се оттегли от България. Компанията е част от групата Hyundai Heavy Industries и е собственик на софийския завод за трансформатори "Хюндай хеви индъстрис ко. България" и ще продаде всичките си акции (над 99%) в българското предприятие за сумата от 24.5 млн. долара на неназован купувач. Сделката се очаква да приключи в края на годината.



"Витоша венчър" получи 35.6 млн. лв. от Фонда на фондовете за инвестиции в стартъпи. Фондът трябва да започне инвестиционната си дейност до 4 месеца. По време на кандидатстването за ресурса от страна на Фонда на фондовете "Витоша венчър" е представила план за инвестиция в 14 компании, с които има вече подготвени сделки за финансиране между 15 хил. и 1 млн. евро.



"Телелинк бизнес сървисис груп" ще дебютира на Българската фондова борса през януари. Комисията за финансов надзор (КФН) е одобрила проспекта за листване на IT компанията, става ясно от сайта на регулатора. Дружеството заяви желанието си да листне "до 30% от съществуващите акции" на българската борса още през юли. "Телелинк" предлага решения по отношение на IT инфраструктура, информационна защита, дигитална трансформация, големи данни и други.



"Лидл България" финансира 22 проекта на граждански организации със 155 хил. лв. Подкрепата идва от инициативата "Ти и Lidl за по-добър живот", като в това издание е имало 214 предложения от 92 населени места в страната. Всеки от финалистите ще получи до 10 000 лв., за да осъществи идеята си. Отличените проекти са в сферите на образованието, околната среда, активния начин на живот, култура и историческо наследство.