Какво се случи през седмицата

Сделки и проекти



ЕИФ подписа гаранционни споразумения с три български банки за 200 млн. евро. Това са Уникредит Булбанк, Обединена българска банка и ПроКредит банк (България). Банките ще предоставят финансиране за български малки и средни предприятия, както и банкови гаранции, акредитиви и експортни оборотни линии. Очакванията са кредитните продукти да са с по-ниска цена, с по-малко обезпечение и по-дълъг срок и от тях да могат да се възползват около 4500 компании.



Dev.bg получи финансиране от 200 хил. евро от фирмата за хостинг и изработване на софтуер SiteGround. Срещу това тя ще получи 10% дял. Dev.bg е организатор на редица IT събития и стои зад платформата за подбор на IT кадри HireHeroes.



Toyota инвестира 400 млн. долара в китайската компания за автономни технологии Pony.ai. Японският гигант търси начини да затвърди присъствието си на китайския пазар и да получи преднина в разработването на иновативните безпилотни коли. Toyota започва партньорството си със стартиращата фирма през 2019 г., пише Bloomberg.



Facebook променя концепцията си за Libra заради регулаторен натиск. Новата концепция на инициативата е изменена така, че Libra няма да представлява глобална, базирана на блокчейн, дигитална валута, а мрежа за разплащания, която ще позволява транзакции на множество вече съществуващи дигитални валути, както и такива, емитирани от централните банки или подкрепени от щатския долар и еврото, твърди The Verge. Според Bloomberg консорциумът Libra Association, състоящ се от повече от 20 компании и организации, включително Facebook, скоро официално ще обяви новата концепция на проекта.