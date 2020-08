Топ 5 от "Капитал": Каква е скритата страна на епидемията, силен интерес от българи към имоти по Черноморието

Историята започва още 2012 г. и, най-общо казано, е за измама с еврофондове, отпуснати за закупуване на храни за бедните (брашно и олио) в Румъния. Българска фирма-фантом прибира парите, при наличие на банкова гаранция, издадена от ПИБ, след което не само не доставя храните, но и самите пари изчезват безследно. Историята ще откриете тук.

4. Повечето обществени тоалетни в София са приватизирани преди години и днес не работят

Did not worked. Този граматически некоректен надпис е поставен върху новите и облепени с тиксо контейнери за отпадъци в столичната градинка "Кристал", като вероятно според администрацията би трябвало да покаже, че съоръженията не работят. Ироничното в неправилното му изписване (коректно би било did not work, а още повече Out of service) е, че приляга съвсем точно и на неработещата в съседство чисто нова тоалетна, за която Столичната община даде 200 хил. лв.

Всъщност сгрешената фраза може да послужи и като цялостна метафора за състоянието на обществените тоалетни в столицата. Повечето от тях са на десетки години - подземни, с ръждясали метални огради, пълни с боклуци и приличащи на отровни язви в градската среда. Но други са превърнати в успешни търговски обекти, кафенета, дори бензиностанции. Само няколко са наистина функциониращите тоалетни.

