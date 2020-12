Какво се случи през седмицата

Сделки и проекти Дигиталните звена на Kaufland и Lidl в България се обединяват в Schwarz IT. Досега в България имаше две звена за IT услуги - Kaufland IT Hub и Lidl Digital, които разработваха продукти за цялата германска група, а не само за българския пазар. Новото дружество "Шварц Ай Ти" ще обединява служителите от "Кауфланд сървис" и тези, които работеха към "Лидл България", където дигиталното звено не беше в отделна фирма. Новата компания ще обслужва групата на Schwarz, в която работят 458 хил. души по цял свят и за миналата година има 113.3 млрд. евро приходи.



Ozone.bg отчита 50% ръст на продажбите по време на кампанията си Черен петък. Най-силно представилите се категории са компютърната периферия (80% ръст), играчки (140%), телевизори и монитори (94%) и настолни игри и пъзели (92%). Увеличението в броя на поръчките е над 110%, но средната им стойност се е понижила, а основната причина се крие в липсата на конзолите от ново поколение, които официално са на пазара, но на практика липсват - недостиг, който се усеща по целия свят.



"Лукойл България" отново сменя генералния си директор. Това е Андрей Матюхов, който сменя на поста Булат Субаев. Матюхов има 13-годишен опит в структурите на ЛУКОЙЛ, на различни позиции в "ЛЛК-интернешънъл" - дъщерно предприятие от групата за производство и реализация на масла и смазочни материали. Рокадата идва по-малко от две години след слизането на Валентин Златев от върха на българското поделение на руската компания. Смяната е обяснена с плановата ротация на ръководни кадри в ПАО ЛУКОЙЛ.



Имотите на "Спарки" в Русе се продават за 24 млн. лв. Земята и сградите на русенския машиностроителен завод се предлагат за продан от частен съдебен изпълнител. Собственик на имотите е дъщерното дружество "Еко спарк", което се занимава с недвижими имоти. Началната цена за всичко е малко под 24 млн. лв., а търгът ще тече един месец от 14 декември. В случай че има оферти, те ще бъдат отворени в средата на януари. Върху имотите има възбрана в полза на ББР.