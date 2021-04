Какво се случи през седмицата

Свързаната с Христо Ковачки "Брикел" официално се отказва да гори RDF и други отпадъци в Гълъбово. Това става ясно от подаденото заявление за ново комплексно разрешително, с което централата иска да добави само биомаса и нефтошисти към въглищата като гориво. Според документа промяната е провокирана от общественото недоволство към тази дейност, независимо че миналата година съдът реши, че компанията няма нужда от оценка на въздействието върху околната среда, за да гори отпадъци.

Сделки и проекти Българският търговец на горива "Булмаркет ДМ" влиза в румънския жп пазар. Това ще се случи през дружеството "Юнайтед рейлуейс". То е дъщерна компания на българския жп превозвач, част от групата "Булмаркет рейл карго". Дейността по румънските жп линии ще започне през април с два електрически и два дизелови локомотива, предоставени под наем от "Булмаркет ДМ". А в момента се набира персонал - машинисти, ревизор-вагони и началник-влакове. Офисът на компанията в Букурещ ще бъде открит на 5 април.



София започва нов мащабен ремонт, който трябва да обнови трасето на трамвай 5. Ремонтът ще продължи до 2023 г. и ще включва разстоянието между площад "Македония" и "Княжево". Инвестицията от 40.5 млн. лв. без ДДС е последната част от огромния проект за "Интегриран градски транспорт част II", който е на обща стойност почти 127 млн. лв. и е от европейската програма "Региони в растеж".



Бившата резиденция на американските посланици в България на ул. "Велико Търново" 18 в София излезе на пазара на недвижими имоти. За това, че къщата е овакантена и за нея ще се търси нов собственик, се знае още от юли 2020 г. Едва наскоро обаче върху фасадата й се появи и плакат For Sale. От него става ясно, че агент по продажбата е CBRE (Coldwell Banker Richard Ellis) - американска консултантска компания, която години наред оглавява класациите за най-познати марки в сферата на имотите на The Lipsey Company.



CVC Capital Partners отправи оферта от 20 млрд. долара за японската технологична и енергийна група Toshiba, съобщават няколко японски медии и Financial Times. С това европейската инвестиционна компания се присъедини към KKR и други частни фондове, които наддават за компанията, в сделка, която може да се окаже най-голямата в японската корпоративна история. В момента Toshiba e публична компания, като след сделката тя може да бъде отписана от борсата. Акциите й се повишиха с 18% след информация за офертата.