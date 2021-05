Топ 5 от "Капитал": Трудният край на ерата "Боби Михайлов" в БФС, в Пловдив се оформя ядро от хотели от световни вериги

Сандра Сантуш е главен изпълнителен директор на португалската BA Glass Group от 2014 г. и един от изпълнителните директори на "Би Ей глас България". Започва кариерата си в португалска банка като стажант и скоро след това е поканена да стане директор "Ключови клиенти" в един от бизнес центровете, създаден да обслужва средни компании. Преди да бъде назначена за главен изпълнителен директор на групата, Сантуш е главен финансов директор, като съвместява двете позиции до 2018 г. Има магистърска степен по мениджмънт и MBA от Porto Business School. Сантуш беше сред участниците в уебинара на "Капитал" и "Кариери" How to Lead, Care and Inspire Remotely. Събитието беше част от предстоящата хибридна конференция The Future Work, която ще се проведе на 28 октомври.

BA Glass Group е петият по големина производител на стъклен амбалаж в света. Групата има 12 завода в 7 държави и 3700 служители. Годишният й оборот е над 950 млн. евро, а продуктите се продават в повече от 50 държави по света. В началото на 2017 г. BA Glass придоби "Дружба стъкларски заводи" от гръцката група Yioula и впоследствие преименува дружеството на "Би Ей глас България". Компанията има два завода - в Пловдив и София, и 630 служители към февруари 2021 г. Поради промяна в счетоводната политика през 2019 г. оборотът й нарасна повече от 4.5 пъти и достигна 1.2 млрд. лв. Разговора ни с мениджъра Сандра Сантуш можете да откриете тук.

5. Държавата спъва новите ВЕИ проекти с липсата на прозрачност и яснота по отношение на т.нар. "свободен капацитет"

Присъединяването на нови мощности за възобновяема енергия към мрежата на държавния Електроенергиен системен оператор (ЕСО) би трябвало да е бърза, лесна и прозрачна процедура. Все пак България се е съгласила почти да удвои дела на зелената енергия до 2030 г. В действителност обаче се случва точно обратното - с различни административни похвати се блокират инвестициите или най-малкото сериозно се затруднява изпълнението на проектите.

Така хем държавата твърди, че чистата енергия е сред енергийните й приоритети, хем с нищо не показва, че процедурите по присъединяване на нови мощности най-накрая могат да се облекчат. Резултатът от това е, че в България през последните години няма нито една нова голяма ВЕИ инвестиция, докато в съседните страни този сектор вече бумти. Подробности тук.