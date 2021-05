Какво се случи през седмицата

Световната здравна организация класифицира индийския щам на коронавирус като "будещ глобално безпокойство". Предварителните проучвания са показали, че мутацията B.1.617, открита в Индия миналата година, се предава по-лесно и изисква допълнителни изследвания. Тя вече се е разпространила в над 30 страни. Три други щама от Великобритания, Южна Африка и Бразилия са със същата класификация.

Суецкият канал ще бъде разширен и направен по-дълбок. Председателят на оператора на канала Осама Раби заяви, че това решение е взето, след като контейнеровозът Ever Given се заклещи за шест дена през март, предизвиквайки огромни щети за глобалната търговия. Ever Given все още е задържан от оператора на Сеуцкия канал, който иска компенсации от стотици милиони долари от собственика.

Бензиностанциите от Флорида до Вирджиния започнаха да свършват запасите, а цените се повишиха след спирането на най-големия тръбопровод за гориво в САЩ заради хакерска атака Фотограф: Reuters

