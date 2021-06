Какво се случи през седмицата

Сделки и проекти Русенският производител на спортни и електроколи "Син карс индъстри" успя да набере 2 млн. лв. при първичното си публично предлагане на пазара за растеж на малки и средни компании (BEAM) на Българската фондова борса (БФБ). Интересът към предлагането беше много висок - подадените поръчки са били почти три пъти повече, или за около 6 млн. лв. Компанията ще използва набраните средства за производство на електрически автомобили на базата на собствената си платформа L City.



Nissan е в напреднали преговори с правителството на Великобритания за изграждане на гигафабрика за автомобилни батерии. Компанията цели да превърне Обединеното кралство в най-големия център за производство на електромобили извън Япония. Новата фабрика в съществуващия обект на Nissan в Съндърланд ще се управлява от китайския производител на батерии Envision AESC, собственост на Nissan, съобщава Financial Times.



Mondelēz купува Chipita за 2 млрд. долара. Сделката трябва да бъде разрешена от антитръстовите регулатори. В България това би родило гигант при сладките изделия: американският концерн тук държи над половината пазар на шоколад, а гръцката компания - над 80% при кроасаните. Общите приходи надхвърлят 350 млн. лв. Обединената компания ще е №1 по приходи с общ оборот от около 350 млн. лв. и така ще измести от челото "Нестле България".



Smart Organic става официален дистрибутор за България и Северна Македония на Beyond Meat - световният лидер в производството на растително "месо". Засега Smart Organic ще предложи три вида "месо" на растителна основа: Beyond кайма, Beyond бургери, Beyond наденички. Smart Organic ще продава Beyond гамата в търговските вериги, в специализираните магазини за био- и здравословни храни, в собствената си верига биомагазини "Зелен".