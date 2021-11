Топ 5 от "Капитал": ЕСО предложи как да печели повече, за да плаща на Доган и Ковачки; топ 30 на веригите за бързооборотни стоки

PubGalaxy произлиза от информационния сайт за мобилни устройства PhoneArena. Първоначално двете съществуват като част от едно дружество - "Тайтън гейт". През 2016 г. PhoneArena се отделя в компанията "ФонАрена", а PubGalaxy продължава да работи чрез "Тайтън гейт", което сега става част от Azerion. Преди придобиването то е собственост на Пресиян Каракостов, който остава основател само на PhoneArena, но от миналата година е излязъл оперативно и от двете компании. Начело на сайта за джаджи в момента е Явор Попов, а на PubGalaxy - Ивайло Иванов, който ще продължи да управлява дружеството и след придобиването от страна на Azerion. Подробности - в този текст.

4. Как да ръководим екипа на бъдещето според мнения на няколко изпълнителни директори и HR лидери

Последната година и половина безспорно беше предизвикателство за лидерите и специалистите по човешки ресурси. Въпреки външните фактори (световна икономическа и здравна криза), мениджмънтът в повечето български компании успя да се справи почти безпроблемно с технологичните, административните и здравните предизвикателства в организациите, показа проучване на "Кариери". Към края на 2021 г. стратегиите за управление на новите модели на работа са норма и лидерите знаят, че единственият път за развитие на организациите е интегрирането на нови технологии в бизнес процесите и фокусът към нуждите на служителите.

Проведената на 28 октомври конференция The Future of Work Summit: Leadership, Talent and Technologies очерта посоката на бъдещето на работата. Целодневният хибриден форум, организиран от "Капитал", предостави възможност на лидерите и специалистите по човешки ресурси да черпят ноу-хау и да обменят опит с лектори, които се включиха от различни точки на света и България. Събрахме мненията на някои от тях от конференцията.

5. Появата на Регионалния център за съвременни изкуства "Топлоцентрала" в Южния парк има потенциал да раздвижи културната сцена на София

Отварянето на Центъра за съвременни изкуства "Топлоцентрала" в Южния парк е горещата новина за културната сцена в София този сезон. Той има мисията от едно отдавна изоставено пространство да се превърне в място, което да развие перспективите пред българските артисти. "Когато влязох за първи път тук през май 2014, всичко беше в мазут", разказва креативният директор на центъра Веселин Димов, роден през 1976 г. в София, досега познат най-вече като режисьор и актьор, а доскоро и като част от Асоциация за алтернативно съвременно изкуство МОМО и Асоциация за свободен театър (АCТ). От този сезон Димов влиза в нова роля - артистичен директор на регионалния център за съвременни изкуства "Топлоцентрала".

Голямата зала на "Топлоцентрала" ще отвори врати на 24 ноември с танцовия пърформанс "Алея на космонавтите" на трупата Саша Валц и гости и ще подскаже какво може да очакваме тук в близко бъдеще. Като че ли пред работниците има още доста работа, докато обектът придобие окончателния си вид, но в очите на Димов този проект е на финалната права. "По своята даденост мястото е за изпълнителски изкуства - танц и театър, но също така е приложимо за концерти и партита." Дългоочакваното откриване има потенциал да размести пластовете на културната сцена в София. Досега опитите за мултифункционално пространство, което да обединява различни изкуства, са били краткотрайни и значително по-скромни като размер и амбиции. Прочетете тук.