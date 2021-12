Топ 5 от "Капитал": Янис Варуфакис за еврозоната, общия дълг, лявото и дясното; Войната в ДКК

Така през 2019 г. 50-те най-големи компании в сектор "Мода" поставиха абсолютен рекорд с общите си продажби от 1.5 млрд. лв. За съжаление прогнозите, че той няма да бъде повторен година по-късно, се сбъднаха, макар пораженията изобщо да не са съизмерими с щетите в световен мащаб. Тридесет и осем от фирмите в топ 50 са приключили 2020 г. със спад в оборота, като в масовия случай изменението е с двуцифрено число.

4. Подари шест метра от терена си за улица. След решение на КС министерство предлага да се върне уличната тегоба

Един позабравен правен подход - на уличната тегоба, се оказва възможен вариант за решаване на натрупаните проблеми с изграждането на улици в някои от новите жилищни квартали. Възстановяването му предлага Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) след обсъждане в работна група от експерти от общини и строителни инвеститори. Уличната тегоба е заложена още в Търновската конституция и действа при всички останали конституции до отмяната й през 1998 г., като не влиза и в Закона за устройство на територията (ЗУТ), който е в сила от 2001 г.

Най-общо тя допуска при първа регулация на дадена територия да се отнемат безвъзмездно до 6 метра от лицето на всеки имот, урегулиран с плана, за да се изгради улица. Общината заплаща само някои подобрения върху получения терен - постройки, съоръжения, трайни насаждения. Отчуждаването е безвъзмездно, тъй като се приема, че собственикът е компенсиран от многократното увеличение на стойността на имота си - веднъж, защото вече теренът му е в регулация, а и защото до него ще има улица. Вижте още в този текст.

5. Гъби за народа: Все повече изследвания показват ползите от психеделиците за здравето, но лекари и психолози предупреждават да внимаваме

Според СЗО близо 300 милиона души по света страдат от депресия. Възможно ли е психеделиците, група вещества, които са незаконни в България и в голяма част от света, да помогнат с решението на световната криза на психичното здраве? През последните години научни изследвания в едни от най-големите световни институции показват, че психеделиците могат да са незаменими помощници при психотерапията и да разкрият корена на проблеми като депресия, тревожност, PTSD и зависимости. Могат ли наистина да бъдат решение за всичко и ако е така, защо да притежаваш "магически гъби" е подсъдно?

Напоследък психеделичните ритрийти се превръщат в мода. Преди няколко месеца Amazon Prime пусна сериала "9 перфектни непознати", в който Никол Кидман е собственичка на ритрийт център и раздава психеделици на клиентите си, без да ги предупреди. Година преди това по Netflix излезе документалният филм Have a good trip, в който известни личности разказват за преживяванията си с психеделици. Темата е застъпена дори във филма на канадския лекар и изследовател на зависимостите Габор Мате The Wisdom of Trauma. Мате наскоро издаде и книга по темата, заедно с още двама психотерапевти. Но такава ли е реалността, каквато я виждаме по филмите? Прочетете тук.