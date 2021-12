Какво се случи през седмицата

Комисията за защита на конкуренцията глоби "Милки груп био" с почти 1.7 мл. лв. за нелоялна конкуренция. Сумата е 1% от нетните приходи от продажби на дружеството за 2020 г. Решението подлежи на обжалване. Производството е образувано по искане на търговеца на едро на млечни продукти "Ростар БГ", а поводът е дистрибуцията на краве масло Deutsche Markenbutter ("Двете крави"), произведено от германското дружество Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG - Хамбург, специално и само за българския пазар. В искането си до КЗК от компанията посочват, че "Милки груп био" разпространява краве масло, което напълно имитира продукта, произвеждан от Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co.KG за "Ростар БГ".

Сделки и проекти Основаната от българи софтуерна компания Gtmhub получи рекордно голямо финансиране - 120 млн. долара. Всички инвеститори в рунд С са чуждестранни - водещ е фондът Index Ventures, с участие от Visionaries Club и предишните инвеститори Insights Partners, Singular и CRV. Общо до този момент компанията е набрала около 161 млн. долара. В началото на годината тя бе получила 30 млн. долара инвестиция в рунд В, воден от Insights. Gtmhub е основана от бившите служители на "Телерик" Иван Осмак, Йордан Ангелов, Радослав Георгиев и Бо Пидерсен през 2015 г.



Смесеното дружество между австрийската Pierer и българската "Макском" ще започне производство на електрически велосипеди в новия си завод край Пловдив през 2024 г. Това стана ясно при подписването на сделката за покупка на близо 200 дка терен, на който ще бъде изградено предприятието. Инвестицията в проекта на новосъздаденото "Пиерер&Макском мобилити" ще бъде близо 80 млн. лв., а строителството се очаква да започне в средата на следващата година.



ВяЕЦ "Св. Никола" рефинансира заем и получи нови 16 млн. евро за ВЕИ проекти. Финансирането е от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и то ще бъде за нови проекти за възобновяеми енергийни източници. Получател на кредита е дружеството "Ей И Ес гео енерджи" с мажоритарен собственик AES, но няма ангажимент инвестицията да е в България. Сумата е част от по-голям пакет за общо 64 млн. евро, в който участват и търговски банки. С останалите средства ще се рефинансира съществуващият заем, с който беше изграден вятърният парк.



Френската BNP Paribas ще продаде американската си банка Bank of the West на канадската BMO Financial Group за около 16.3 млрд. долара. Продажбата на американското подразделение ще прехвърли фокуса на BNP изцяло върху Европа, където тя се превръща в една от най-големи инвестиционни банки, съобщава Reuters.