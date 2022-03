Какво се случи през седмицата

Сделки и проекти Шведската софтуерна компания Beetroot купува българската "Саут Гейт тек". Общото между двете дружества е, че работят по решения, базирани върху големи данни. Цената на сделката не е публична. Beetroot придобива 100% от акциите на дружеството "Саут Гейт тек", което за 2020 г., последната налична в Търговския регистър, отчита 2.54 млн. лв. приходи и 22 хил. лв. печалба. Компанията е основана през 2018 г. и работи за клиенти като Vodafone, Financial Times и New York Times.



"Фесто производство" - част от германския концерн Festo, продължава с инвестициите си, които през тази година ще достигнат 20 млн. лв. Дружеството в София произвежда компоненти за процесна автоматизация, сензори за поток и налягане, свързващи кабели и електрически задвижвания. През 2021 г. заводът на Festo в София инвестира 19.6 млн. лв., от които 14 млн. лв. в машини и съоръжения от германски фирми.



Консорциум от частни инвестиционни компании с участието на Elliot Management е в напреднал стадий на преговори за купуване на Nielsen Holdings за приблизително 15 млрд. долара, включително дълга, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници. Сделката все още не е сигурна, тъй като разговорите могат и да се провалят. В момента дейността на компанията, която развива бизнес и в България, е разделена на два сегмента - първият измерва и анализира медийната публика, а вторият се занимава с покупки на потребителите.



Intel избра Германия за завода си за чипове, влага 17 млрд. долара. Американската технологична компания Intel представи инвестиционен план на стойност около 30 млрд. долара, който цели да съкрати изоставането на Европа от Азия и САЩ в произвеждането на чипове. Според него компанията може да вложи над 80 млрд. долара в следващите десет години, като това число силно зависи от търсенето, както и бъдещите субсидии. Централна част от плановете на Intel е изграждането на нов завод, който ще се намира в германския град Магдебург.