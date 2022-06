Какво се случи през седмицата

Сделки и проекти "Алтерко" предлага 3.3 млн. евро за словенска компания за интернет на нещата. Става въпрос за компанията GOAP, доставчик и производител на IoT услуги и продукти. Офертата е за 3.3 млн. евро, като се състои от комбинация плащане в брой и акции, но съотношението все още не е ясно. Акциите на българското дружество поскъпнаха с около 3.6% на фона на новините.



Една от най-големите френски IT компании - Inetum, обяви, че придобива българската IT консултантска Do IT Wise. Цената на сделката не е публична. Inetum, която за 2021 г. отчита 2.2 млрд. евро приходи, е на дни от приключването на покупката на 100% от капитала на дружеството "Ду ит уайз България", което за същата година има 17 млн. лв. приходи. Разговорите между двете компании са продължили около година.



Криптобанката Celsius спря тегленията и засили срива на криптопазара. Компанията предлага кредити с обезпечение върху криптовалути, както и депозити с високи лихви, спря възможността за тегления и прехвърляния на активи. Това засили страховете, че компанията може да фалира, а оттам и клиентите ѝ да загубят активи за милиарди долари.



Британската верига John Lewis влиза на имотния пазар. Това е част от плана за диверсификация на приходите до 2030 г., когато 40% от тях трябва да идват извън основния бизнес на компанията. Веригата се превръща в първия британски търговец на дребно, който строи домове за отдаване под наем, след като избра да преустрои два супермаркета Waitrose и бивше депо за събиране на стоки.