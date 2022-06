Топ 5 от "Капитал": Пътят на Костадин Костадинов от Копейкин до Рубльов; Зад решетките на къпалнята "Мария Луиза"

1. От Копейкин до Рубльов: Лидерът на "Възраждане" се превърна в промотър на хибридната война на Русия в България

Прякорът Костя Копейкин, с който лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов стана известен през последните години, се роди в социалните мрежи. Пак там с безпрецедентно активна кампания той извървя и пътя си от провинциален националист и ксенофоб до лидер на парламентарно представена пропутинистка пета колона в България. По този път прякорът му поскъпна - от Копейкин до Рубльов. А политическите му амбиции пораснаха до декларацията "аз ще бъда следващият премиер на България".

За по-малко от година след като влезе в Народното събрание, с резултат едва надхвърлил 4%, Костадинов се превърна в промотър на хибридната война, която Русия води в България от десетилетия. Фронтовата й линия е разположена дълбоко в социалните мрежи, откъдето в началото на юни изплуваха и данни от "социологическо проучване" на никому неизвестната и напълно анонимна агенция БНМ "Рисърч груп". Според него "Възраждане" вече била втора политическа сила с над 18.4%. За "острата фаза" на политическата си кариера Костадинов неслучайно избра социалните мрежи. Преди това обаче, в продължение на почти 12 години той умело ловеше всяка протестна вълна. Прочетете тук.

2. Зад решетките на "Мария Луиза": Възможно е "задвижването" на проекта да изпревари ПУП на Борисовата градина, за да се позволи по-мащабно строителство

По-младите днес дори не знаят, че някога в Борисовата градина е работил градски плаж, познат като къпалня "Мария Луиза". Това, което е останало, носи белега на неизгодните сделки на прехода и може да се види трудно през решетките на имота, а заплашителните табели "зли кучета" и "охраняван обект" говорят, че в близост до него не бива да се припарва. Неведнъж е имало и инциденти.

Затова беше крайно изненадващо как след 17 години мълчание собствениците на имота излязоха пред медиите, отвориха вратите и показаха какво богатство е било оставено да се руши (кой е виновен за това не стана ясно). Смисълът на акцията беше да обявят, че имат намерения да възобновят къпалнята и ще подадат заявление за виза за проектиране на новия комплекс в общината. В опита за "съживяване" на къпалнята има няколко любопитни елемента.

3. Фондът към "Три морета" става партньор на Домусчиеви в пристанище Бургас

Инвестиционният фонд към инициативата "Три морета" купува значителен дял в дружеството, концесионер на пристанище Бургас - "БМФ - Порт Бургас" на братята Кирил и Георги Домусчиеви. Това съобщи президентът Румен Радев пред медии, след като взе участие в среща на върха на инициативата за регионално сътрудничество. След това със съобщение за сделката излезе и самият концесионер, в който Домусчиеви ще запазят мажоритарния си дял. Параметри не се съобщават.

Сделката не е изненада, като фондът беше сочен като най-вероятния купувач още преди седмици. Оферти се събираха от средата на миналата година, като от "БМФ - Порт Бургас" съобщиха през ноември, че разговори са водени с над 30 инвеститора. Вижте подробности тук.

4. Мениджърът във FT Мат Фотрел: Около 60-70% от приходите ни са от платени абонаменти

Мат Фотрел е назначен за вицепрезидент на Financial Times US през 2018 г., като отговаря за развитието на изданието на американския пазар. Фотрел е и управляващ директор на групата FT Specialist с портфолио от 17 бизнес и финансови издания, сред които The Banker, и с повече от 250 хил. платени абонати по целия свят. Под негово ръководство приходите и печалбата на FT Specialist нарастват значително, като изданията преминават от печатен формат в дигитален с над 80% от приходите, идващи от дигитални абонаменти и онлайн реклама.