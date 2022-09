Какво се случи през седмицата

Сделки и проекти Украинската IT компания Sigma Software отваря офис в София. Целта е да наеме поне 50 души в рамките на една година. Центърът е втори за компанията в страната, след като през юни беше открит такъв и в Бургас. Целта тогава обаче бе по-скоро да създаде място за работа на служителите на компанията, избягали от войната в Украйна след нахлуването на Русия през февруари, докато софийският офис ще бъде по-класическо разширение. Българските центрове ще бъдат управлявани от Николай Пенев.



Полската верига за детски дрехи Cool Club открива магазини в България. Марката е собственост на полската компания Smyk. В България ще се развива на франчайз чрез фирма "Куул клъб", която държи мастер франчайз правата за страната, уточни за "Капитал" Павел Панов, съсобственик на българското дружество. Първите два обекта вече са договорени в столични молове, наесен ще има и онлайн магазин.



Porsche се готви за борсов дебют и очаква оценка до 85 млрд. долара. Производителят на луксозни автомобили от групата на Volkswagen си е осигурил предварителни поръчки, които ще доведат до тази оценка при борсовия му дебют. Очаква се 12.5% от акциите на Porsche да бъдат пуснати на фондовия пазар.



Банки и търговци спират работа с индийската Nayara Energy заради връзки с "Роснефт". Рафинерията е партньор на руската енергийна компания "Роснефт" и партньорите й се притесняват от западни санкции. Това казват пред Reuters двама анонимни източници. Руската енергийна компания притежава около 49% от Nayara, която е втората по големина частна индийска рафинерия, а Kesani Enterprises Co Ltd, консорциум, ръководен от Trafigura Group и руската UCP Investment Group, държи 49.13%.