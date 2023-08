Важните новини през седмицата

Бизнес

ЕСО увеличава печалбата си с над 100% за полугодието до 133 млн. лв., показва финансовият отчет на дружеството. В същото време общата сума на пасивите леко расте до 1.27 млрд. лв. при 1.26 млрд. лв. година по-рано. Разликата идва от различни пера, сред които например отсрочени приходи. Едно от най-богатите дружества в енергетиката, което към полугодието има почти 600 млн. лв. налични парични средства, е успяло да намали значително търговските си задължения до 109.8 млн. лв. при 135.1 млн. лв. година по-рано.

България е сред страните, които най-бързо набират популярност като локация за центрове за споделени услуги. Макар че не попада сред 10-те най-предпочитани държави, където класацията твърдо се оглавява от Индия, за последните две години България все по-често попада в полезрението на международните компании. Това показва проучване на Deloitte, проведено сред около 500 мениджъри в 40 държави.